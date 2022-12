Platz für bis zu 112 Menschen Xanten baut neue Flüchtlingsunterkunft

Die Stadt Xanten baut am Küvenkamp eine dritte Flüchtlingsunterkunft. Der Stadtrat hat die Verwaltung am Dienstagabend damit beauftragt. Vorgesehen ist ein zweigeschossiges Gebäude in Holzmodulbauweise. In den zwölf Wohneinheiten werden bis zu 56 Menschen leben können. Sollte Xanten noch mehr Flüchtlinge unterbringen müssen, lässt sich die Kapazität auf 112 Personen verdoppeln. Die Kosten für den Neubau schätzt die Verwaltung auf rund vier Millionen Euro. Voraussichtlich bekomme Xanten dafür einen zinslosen Kredit von der landeseigenen NRW Bank, sagte Bürgermeister Thomas Görtz.