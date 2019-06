Neue Ladestation : Acht Schließfächer für E-Bike-Akkus

Eröffnung der neuen E-Bike-Ladestation (v.l.): Miriam Woudstra-Bröcheler, Sabine van der List und Thomas Görtz. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Firmen und Privatleute finanzieren eine neue Ladestation am Mitteltor.

In der Innenstadt ist am Dienstag eine neue Ladestation für E-Bikes vorgestellt worden. Direkt neben dem Mitteltor können Einwohner und Touristen künftig kostenlos den Akku ihres Elektrofahrrades in einem Schließfach an eine Steckdose anschließen und aufladen. Die Station kostete 4800 Euro und wurde finanziert vom Verein zur Förderung von Freizeit, Kultur und Tourismus in Xanten (vormals AFX). Etwa 100 Unternehmen, Geschäftsleute und Privatpersonen sind Mitglied.

Xanten werde durch die neue Station „noch ein bisschen fahrradfreundlicher“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Die Nachfrage nach Ladestationen wachse, ergänzte Sabine van der List, Geschäftsführerin der Tourist Information Xanten (TIX). Es kämen regelmäßig Radfahrer in die Geschäftsstelle an der Klever Straße und fragten, ob sie in der TIX eben ihren Akku aufladen könnten. Ähnliche Erfahrungen hat Miriam Woudstra-Bröcheler, Geschäftsführerin vom „Nibelungen Hof“, in ihrem Hotel schon gemacht.