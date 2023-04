Unterstützung von jungen Historikern Xantener Geschichtsverein vergibt künftig Förderpreis

Xanten · Der NAVX in Xanten will junge Historiker unterstützen und wissenschaftliche Arbeiten über den Niederrhein fördern. Gleichzeitig will er die Arbeit von Hans-Joachim Schalles würdigen. Was der Verein sonst noch plant.

10.04.2023, 12:07 Uhr

Der Xantener Knabe (auch Lüttinger Knaben genannt) wurde 1858 von Fischern im Rhein gefunden. Die Bronze-Statue aus dem römischen Xanten befindet sich heute im Neuen Museum in Berlin. Eine Kopie steht im Xantener Rathaus. 2019 erhielten Mitglieder des NAVX ein Replikat (ein Miniaturmodell) als Jahresgabe. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von Markus Werning

Der Niederrheinische Altertumsverein Xanten (NAVX) hat einige Neuerungen beschlossen. Ein Überblick.