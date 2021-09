Auftritte an Xantener Südsee : Naturbad wird wieder zur Konzertbühne

Xanten Am Wochenende geht der Open-air-Sommer im Naturbad Xantener Südsee mit zwei Konzerten weiter. Zunächst bekommen die Besucher das Beste von Udo Jürgens. Einen Abend später machen die Musikinstrumente dann eine Pause, ihre Aufgabe übernehmen fünf Männer. Ein Überblick.

SahneMixx – Das Beste von Udo Jürgens Seit mehr als 16 Jahren stellt sich die Band SahneMixx der musikalischen Herausforderung, die schönsten Lieder des Ausnahmekünstlers Udo Jürgens zu spielen und sein musikalisches Erbe auf den Konzertbühnen zu bewahren – das machen sie respektvoll, leidenschaftlich, authentisch, mit Liebe zum Detail, in ausgezeichneter musikalischer Qualität und live. Am Freitag, 3. September, treten die Musiker im Naturbad Xantener Südsee unter freiem Himmel auf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Veranstaltung ist bestuhlt und die Platzwahl ist frei. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.

Basta – Eure liebsten Lieder Als die Gruppe vor mehr als 20 Jahren mit Kneipenkonzerten begann, rechnete niemand (am allerwenigstens die Band selbst) damit, dass aus Basta eine der bekanntesten A-cappella-Bands Deutschlands werden würde – und eine der beliebtesten. Denn sie schafft es jeden Konzertabend erneut, die großen Fragen des Lebens in unterhaltsame, musikalische Preziosen zu fassen. „Eure liebsten Lieder“ heißt die neue A-cappella-Show. Damit kommt Basta am Samstag, 4. September, ins Naturbad Xantener Südsee. Das Konzert unter freiem Himmel beginnt um 19.30 Uhr. Der Einlass öffnet um 18.30 Uhr. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Die Veranstaltung ist bestuhlt, die Platzwahl frei.