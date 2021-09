Corona und Wetter vermiesen Bilanz : Naturbad Xantener Südsee verfehlt Saisonziel

Xanten Das Naturbad Xantener Südsee ist in diesem Jahr von deutlich weniger Menschen besucht worden als 2020. Das Freizeitzentrum sieht dafür zwei Gründe. Andere Wassersportangebote konnten dagegen ihre Zahlen halten oder steigern.

Nicht nur im Naturbad, sondern auch an den anderen Anlagen an Nord- und Südsee endete am Mittwoch die Hauptsaison für dieses Jahr. An diesen FZX-Freizeit- und Wassersportangeboten hätten die Besuchs- und Nutzungszahlen in fast allen Bereichen auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden können, erklärte Meyer. Der Verkauf von Wassersportzulassungen habe sogar um rund ein Drittel zugelegt, und das Angebot an Bootsliegeplätzen sei in allen Häfen fast ausverkauft. „Mit den weitläufigen Anlagen zum Gesundheitstourismus rund um die Xantener Nord- und Südsee und vielseitigen Wassersportangeboten sind wir als Freizeitmöglichkeit in Zeiten von Corona gut aufgestellt“, sagte der FZX-Leiter. „Das zeigt sich auch an den Nachfragezahlen.“