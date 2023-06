Überblick über Eintrittszeiten und Parkplätze Naturbad Xantener Südsee bereitet sich auf volles Wochenende vor

Eintrittskarten Die Badegäste können die Tickets vorab auf der Internetseite des FZX buchen, sie können sie aber auch erst vor Ort an einer Kasse kaufen. Das FZX empfiehlt jedoch die Online-Buchung – weil es für die Badegäste schneller geht: Mit dem Online-Ticket kommen sie vor Ort direkt ins Naturbad, es gibt für sie eine eigene Kasse am Eingang. Dafür wurde die Ausschilderung noch einmal verbessert. „Die Gäste können auf den ersten Blick sehen, an welcher Kasse sie sich anstellen können“, erklärte Ingenlath. Seine Erfahrung: „Am vergangenen Wochenende ging es mit der Online-Reservierung am schnellsten.“ Dagegen mussten diejenigen, die erst vor Ort eine Eintrittskarte kauften, am vergangenen Samstag und Sonntag bis zu 20 oder 35 Minuten warten, bis sie an der Kasse an der Reihe waren.