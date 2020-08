Debatte um Bus und Bahn in Xanten : „Nahverkehr ist Daseinsvorsorge, er muss nicht kostendeckend sein“

Xanten Fahrgast-Vertreter, Xantener Bürger und der parteilose Bürgermeisterkandidat Rainer Groß diskutierten über Bus und Bahn im Kreis Wesel. Dabei ging es natürlich auch um die Frage, wie ein Nahverkehr finanziert werden kann.

Polifka Avila sprach auf Einladung des parteilosen Xantener Bürgermeisterkandidaten Rainer Groß am Montagabend über den Nahverkehr im Kreis Wesel. „Welche Möglichkeiten gibt es für einen zuverlässigeren und häufigeren Betrieb der RB 31, welche Buslinien benötigen wir um Xanten?“, hatte Groß die Bürger gefragt. Einige waren für die Veranstaltung in die Xantener Stuben gekommen, um mit ihm und Polifka Avila zu diskutieren, andere hatten per E-Mail Fragen geschickt. Viele beklagten, dass sie morgens, abends oder am Wochenende mit dem Bus kaum fahren könnten, weil sie in den Dörfern lebten und es nur wenige Verbindungen gebe. Auch die Regionalbahn (RB) 31 war ein Thema an diesem Abend. Die Anwesenden diskutierten darüber, wie sich die Strecke ausbauen lasse, um eine halbstündige Taktung zu ermöglichen. Polifka Avila erklärte, dass sich die Kommunen und der Kreis Wesel dafür beim Regionalverbund Ruhr (RVR) einsetzen müssten. Er nehme viele Anregungen mit, sagte Groß. „Wir müssen Lösungen für die Probleme im Nahverkehr finden.“