Energiesparmaßnahme in Xanten Nachtabschaltung war für einige Zeit ausgesetzt

Xanten · In Xanten wird die Straßenbeleuchtung nachts für vier Stunden weitgehend ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Mindestens in einigen Straßen in der Innenstadt blieben die Laternen aber einige Tage eingeschaltet. Bis ein Techniker anrückte.

16.05.2024 , 16:04 Uhr

Das Foto entstand gegen 1.30 Uhr am Sonntagmorgen. Foto: RP/Markus Werning

In Xanten war die umstrittene Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung für einige Tage ausgesetzt, zumindest in einigen Straßen in der Innenstadt leuchteten die Laternen auch noch nach 0.30 Uhr weiter, obwohl der Stadtrat vor eineinhalb Jahren etwas anderes beschlossen hat. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion berichtete, hatte es einen technischen Defekt gegeben – einen Kabelfehler. Dieser sei von einer Fachfirma überbrückt worden, aber versehentlich nicht mit der Nachtabschaltung gekoppelt worden. Am Montag sei ein Techniker der Firma vor Ort gewesen und habe die Nachtabschaltung wieder aktiviert. Tatsächlich waren die Straßenlaternen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen halb zwei Uhr noch leuchteten, in der Nacht von Montag auf Dienstag um diese Uhrzeit dunkel. Der Stadtrat hatte mit einer Mehrheit aus SPD, FBI, Grünen und Fox im September und Dezember 2022 beschlossen, dass die Straßenbeleuchtung bis auf einige Ausnahmen – zum Beispiel Kreuzungen und Kreisverkehre – nachts zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr ausgeschaltet wird, um den Stromverbrauch um fast ein Drittel und damit auch die Kosten deutlich zu senken. Im Dezember 2023 scheiterten Frauen Union und CDU mit Anträgen, die Nachtabschaltung wieder abzuschaffen oder die Laternen zu anderen Zeiten auszuschalten. Somit gelten weiter die Beschlüsse von September und Dezember 2022, wonach die Straßenbeleuchtung zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr ausgeschaltet wird.

(wer)