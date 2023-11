Straßenbeleuchtung in Xanten CDU macht Kompromissvorschlag zur Nachtabschaltung

In der Diskussion um die Nachtabschaltung in Xanten ändert die CDU ihren Standpunkt und macht einen Kompromissvorschlag. In einem Antrag für die politischen Beratungen schlägt sie vor, dass die Straßenlaternen in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag nur noch zwischen 2 Uhr und 4 Uhr ausgeschaltet werden. In den anderen Nächten soll es bei den vier Stunden bleiben, aber sie sollen auf den Zeitraum von 0 Uhr bis 4 Uhr verschoben werden.