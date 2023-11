Xantens Politik berät erneut darüber Nachtabschaltung auf dem Prüfstand

Die Politik in Xanten befasst sich erneut mit der Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung. Die Frauen Union fordert, dass der Ratsbeschluss von vor einem Jahr aufgehoben wird und die Laternen wieder durchgehend leuchten. Durch die Nachtabschaltung sei das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gesunken, schrieb die Frauen Union in ihrem Antrag. Darüber beraten der DBX-Betriebsausschuss am 30. November und der Hauptausschuss am 5. Dezember, bevor der Stadtrat am 7. Dezember darüber entscheidet.