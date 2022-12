Kreisgruppe Wesel des Naturschutzbundes Nabu wirbt an Haustüren in Xanten um neue Mitglieder

Der Naturschutzbund (Nabu) wirbt in Xanten um neue Mitglieder. Dafür klingeln junge Naturschützer des Nabu-Werbeteams an Haustüren, auch samstagnachmittags. Sie seien an ihrer Kleidung zu erkennen, trügen das Outfit des Nabu und könnten sich auch ausweisen, erklärte der Kreisverband. Alle Mitglieder des Werbeteams seien mit Bild und Namen auf der Nabu-Homepage abgebildet. Sollten trotzdem Zweifel und Fragen bestehen, sei die Geschäftsstelle erreichbar.