Neue Abgabestelle in Xanten Vermasern und Nabu sammeln Altmetall für Naturschutz

Es war schon einiges an Altmetall zusammengekommen, was Nabu-Gruppenleiter Carsten Fröhlich zusammen mit Heike Vermasern vom Vermasern Metallhandel in Xanten-Birten in den extra dafür bereitgestellten Container befördert hat. Der Container bildet den Hauptbestandteil einer gemeinsamen Aktion, bei der Altmetall gesammelt wird. Der Verkaufserlös dient dazu, verschiedene Naturschutzprojekte des Naturschutzbundes (Nabu) zu finanzieren.