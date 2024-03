Mit 50 Freiwilligen Nabu sammelt jede Menge Müll in Xanten

Die Nabu-Gruppe Xanten hatte wieder zum Frühjahrs-Müllsammeln rund um Xanten aufgerufe, und etwa 50 Erwachsene, Jugendliche und Kinder machten mit. Sie befreiten am Samstag die Ringstraßen und einige Gewerbestraßen vom Müll. Die Stimmung war klasse und für leckere Schokis und Getränke war dank der Unterstützung von Edeka-Chef Pascal Lurvink auch gesorgt. In rund drei Stunden wurde jede Menge Müll entdeckt und eingesammelt. Ein randvoll mit Müll gefüllter Container, den der DBX zur Verfügung gestellt hatte, war das traurige Ergebnis. Eine größere Menge Plasikfolie an der B57 war außergewöhnlich, der übliche Wegwerfmüll an den Straßenrändern, in den Gräben und in den Böschungen kamen dazu. „Leider sind die Müllbrennpunkte Küvenkamp, die Sonsbecker Straße und der Fußweg parallel zur Sonsbeker Straße nicht besser geworden“, fasste Horst Redmer vom Nabu zusammen.