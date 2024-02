Frühjahrsputz an Straßen Xanten räumt wieder auf

Der Naturschutzbund (Nabu) ruft wieder zum Müllsammeln rund um Xanten auf. Treffpunkt dafür ist am Samstag, 2. März, um 9.30 Uhr der Parkplatz am Plaza del Mar. Dort wird ein Müllcontainer stehen. Nach einer kurzen Einweisung werden Müllsäcke, Greifer und die „Sammelrouten“ an die freiwilligen Müllsammler verteilt. „Gesammelt wird, solange man Spaß hat, längstens aber bis 13 Uhr“, so der Nabu. Festes Schuhwerk ist wichtig, Handschuhe sind sinnvoll. „Gerne auch eigene Warnwesten überziehen und vorhandene Greifer und sowie ‚Gute Laune‘ mitbringen“, schreibt der Nabu. „Ziel ist es, die Straßen rund um die Stadt vom Müll zu befreien.“ Das Müllsammeln hat Tradition. Seit 2017 ruft der Nabu dazu jedes Jahr Anfang März dazu auf.