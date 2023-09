„Wir sehen schnellen Handlungsbedarf“ Nabu fordert besseren Schutz der Natur am Prekkesee

Der Nabu Xanten fordert einen besseren Schutz der Natur am Prekkesee in Lüttingen. „Wir sehen konkreten und schnellen Handlungsbedarf für die Nutzung des Areals“, schreibt die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) in einem Antrag an die Verwaltung und den Stadtrat. Sie fordert Maßnahmen, dass „die Bedürfnisse der Naherholung und der Schutz der Natur gleichberechtigt berücksichtigt werden“.