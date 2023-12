Unterbringung von geflüchteten Menschen Xanten muss eine weitere Unterkunft bauen

Die Stadt Xanten muss mehr geflüchtete Menschen unterbringen als bisher angenommen. Die Verwaltung schlägt der Politik deshalb den Bau einer weiteren Unterkunft vor, dieses Mal für etwa 200 Personen. Sie soll auf einem städtischen Grundstück in der Nähe des Krankenhauses errichtet werden. Die Kosten sind noch nicht bekannt. Die Politik berät darüber am Dienstag, 5. Dezember, im Hauptausschuss. Zwei Tage später, am Donnerstag, 7. Dezember, soll der Stadtrat darüber entscheiden.