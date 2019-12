Haushalt 2020 : Xantens Schulden steigen weiter

Info

Fahrplan Die Stadtverordneten beraten nun den Haushaltsentwurf. Dafür haben sie mehrere Wochen Zeit. Die Debatten in den Ausschüssen sind dann für das Frühjahr geplant. Dabei wird es um Einsparmöglichkeiten gehen. In der Ratssitzung am 19. März 2020 soll der Haushalt dann beschlossen werden. Anschließend wird er der Aufsichtsbehörde vorgelegt.