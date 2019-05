Frühjahrskonzert des Musikvereins Vynen : Musikalische Vielfalt ist Trumpf

Vynen Der Musikverein Vynen gab bei einem Frühjahrskonzert seine ganze Bandbreite von Märschen bis zur Filmmusik zum Besten.

Der Konzertnachmittag hatte mit einer reich bestückten Kaffeetafel begonnen, zu der viele Helfer selbstgebackenen Kuchen beigesteuert hatten. Danach erklommen die Musiker die Bühne und eröffneten das Konzert mit einem Titel des deutschen Komponisten Willy Löffler, der nicht besser hätte passen können: The Big Opening. Vier weitere Titel gehörten zu diesem Block, wobei John Miles’ Stück „Music“, zu dem Simon de Klein das Arrangement geschrieben hatte, derjenige war, der das Publikum am stärksten ansprach. „Mit ,Music’ gelang Miles der große Durchbruch, er wurde zum gefeierten Star in England und ging auf Welttournee“, moderierte Annette Trappe, die dem Blasorchester schon seit vielen Jahren angehört, das Stück an.