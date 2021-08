Musikprojekt in Xanten : Klangwanderung in der Hees

Der Xantener Musiker Jürgen Slojewski lädt im Rahmen des Projektes „Nature Elektronic“ zu einer Klangwanderung in der Hees. Foto: Slojewski

Xanten Der Xantener Jürgen Slojewski führt unter dem Namen „Nature Elektronic“ am Samstag ein besonderes Musikprojekt durch. Spaziergänger begegnen im Wald verschiedenen Instrumentalisten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstagnachmittag, 14. August, von 16 bis 17 Uhr haben Wanderer und Spaziergänger in der Xantener Hees die Gelegenheit, eine besondere Klangreise in der Natur zu erleben. Bei schlechtem Wetter wird das Projekt um einen Tag auf Sonntag, 15. August, verschoben. Ein Künstlerstipendium des Kultusministeriums des Landes NRW ermöglicht dem Xantener Musiker Jürgen Slojewski die Realisation des Projektes „Nature Elektronic“. Es handelt sich dabei um ein spartenübergreifendes akustisch-elektronisches Musikprojekt.

Auf dem 1,2 Kilometer langen Heeser Weg werden auf zehn Stationen Musiker in ein akustisches Aktions- und Reaktionsfeld treten. Neben den Instrumenten Cello, Kontrabass, Klarinette, Trompete, Posaune, Flöte, Oboe und Harfe sind auch zwei Stationen mit elektronischen Klangerzeugern dabei, sogenannte Eurorack Module. Das sind Synthesizer, mit denen man eine unendliche Vielfalt an Klängen erzeugen kann.

Die Musiker befinden sich in Abständen von 60 bis 100 Metern zueinander und bilden so für den Zuhörer, der ein Wanderer ist – sogar sein muss – eine akustische Erlebnisreise. Neben dem direkten Erleben der einzelnen musikalischen Stationen gibt es auch immer Übergangsphasen, in denen sich die Klangereignisse mischen und so für den Zuhörer in Interaktion treten.

Die Klangwanderung ist als Rundweg ausgeschildert und beginnt auf der Seite des Xantener Krankenhauses über den Heeser Weg in Richtung von „Café Röschen“. Die Strecke ist bei normaler Schrittgeschwindigkeit in etwas mehr als 30 Minuten zu schaffen. Auf diesen Zeitraum ist auch die Klang-Choreographie ausgelegt. Beginn ist um 16 Uhr. Nach zwei Durchläufen ist die Performance um 17.10 Uhr beendet. Am Anfangs- und Endpunkt des Weges ist ein Tisch mit Infomaterial für die Besucher aufgestellt.

Um den Bestimmungen der Coronaschutz-Auflagen gerecht zu werden, müssen die Wanderer ungefähr zehn Meter Abstand zueinander halten und in Bewegung bleiben. Die Nutzung des Heeser Wegs erfolgt mit Genehmigung des Regionalforstamtes Niederrhein. Die Kunstaktion wird mit einer Videokamera aufgezeichnet.

(RP)