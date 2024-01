Polizei ermittelt Mehrere Mülltonnen brennen in Xanten

In Xanten haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Mülltonnen gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, löschte sie zwischen 2 Uhr und 3 Uhr insgesamt fünf Abfalleimer am Westwall. Die Einsatzstellen verteilten sich demnach auf eine Strecke von mehreren hundert Metern. Glücklicherweise sei nur Sachschaden entstanden, niemand sei verletzt worden, erklärte der Löschzug Mitte der Feuerwehr. Zur Brandursache lagen noch keine Informationen vor.