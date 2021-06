Feuerwehr löscht die Flammen : Müllpresse auf Wertstoff in Birten gerät in Brand

Müllpresse auf Wertstoff in Birten gerät in Brand

Xanten Die Feuerwehr Xanten hat am Mittwoch einen Brand auf dem Wertstoffhof in Birten gelöscht. Das Gelände wurde gesperrt. Eine Müllpresse hatte sich selbst entzündet, wie Schönmackers mitteilte.

Auf dem Wertstoff in Xantens Ortsteil Birten ist am Mittwoch ein Feuer in einer Müllpresse ausgebrochen. Wie das Unternehmen Schönmackers mitteilte, hatte sich im laufenden Betrieb die Papierpresse selbst entzündet. Die Einheiten Birten und Mitte der Feuerwehr Xanten löschten den Brand. Es sei niemand verletzt worden, berichteten die Einsatzkräfte und Schönmackers. Das Unternehmen betreibt den Wertstoffhoff.