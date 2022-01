Krähen-Problematik in Xanten : „Abfallbehältermodelle haben sich bewährt“

Xanten Die Stadt Xanten setzt weiter auf Abfalleimer mit Deckel. Die Saatkrähen gelangten nur an den Inhalt, wenn die Behälter zu voll seien, deswegen sei der Entsorgungsrhythmus angepasst worden, erklären Verwaltung und DBX.

Die Stadt setzt dagegen Modelle ein, die überdacht sind. Diese Haube im Abstand von zehn Zentimetern über der Öffnung des Mülleimers verhindere, dass Saatkrähen komplett in den Abfallbehälter gelangten, erklärten Verwaltung und DBX im Dezember in einer schriftlichen Antwort auf die Anfrage von Fox. Die Vögel seien zwar in der Lage, auf den Rand der Öffnung zu hüpfen und von dort aus mit dem Schnabel in den Abfalleimer zu picken. Aber sie erreichten nur dann den eingeworfenen Abfall, wenn der Behälter bis zum Rand gefüllt sei.