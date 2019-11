Enni Night of the Bands : Alte Rocksongs neu interpretiert

Xanten Bei den Musikern von Moonroxx steht der Spaß zur Enni Night of the Bands im Vordergrund.

XANTEN (RP) Wenn die Enni Night of the Bands am Samstag, 16. November, mit ihrer zehnten Auflage nach Xanten kommt, können sich Partyfans auf mehr als 30 Stunden Live-Musik freuen. Ein besonderes Programm erwartet sie in der Jugendkulturwerkstatt Exit: Dort treten die Gewinner des Band-Wettbewerbs „Deine Bühne“ von Enni Energie & Umwelt und Rheinischer Post auf. Eine von ihnen ist Moonroxx.

Seit mehr als 15 Jahren covern die Musiker Rockklassiker von The Doors, ZZ-Top, den Rolling Stones und vielen mehr. Aber auch eigene Stücke gehören zum Repertoire. „Einerseits haben wir den Anspruch, so nah wie möglich an das Original zu kommen. Andererseits ist es aber auch spannend, eine eigene Version daraus zu machen“, sagt die Band. Ihr Motto lauet: „Well a little bit of music is a whole lot of fun. (Dt.: Ein kleines bisschen Musik ist eine ganze Menge Spaß.“