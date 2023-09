Prekkesee in Xantens Ortsteil Lüttingen Stadt will Beleuchtung an Möllewegbrücke dimmen

Die neue Möllewegbrücke am Prekkesee in Xantens Ortsteil Lüttingen ist nachts hell erleuchtet, aber das könnte sich bald ändern. Die Stadtverwaltung lässt gerade prüfen, ob die Beleuchtung nachts gedimmt werden kann, wie der Technische Dezernent Niklas Franke am Dienstagabend im Planungsausschuss erklärte. Dafür sei der Einbau von zusätzlicher Technik notwendig, das würde dann zusätzliche Kosten verursachen. Aber wenn es technisch möglich sei, werde die Stadt es machen.