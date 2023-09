Zu hell und falsches Licht Nabu kritisiert Beleuchtung der Möllewegbrücke in Lüttingen

An der Möllewegbrücke in Lüttingen gibt es wenige Wochen nach der Freigabe Kritik. Der Naturschutzbund (Nabu) bemängelt die Beleuchtung in der Nacht. Das kaltweiße Licht sei schädlich für die dort lebenden, nachtaktiven Tiere, die durch das Licht angezogen würden. Deshalb fordert der Nabu Xanten eine Änderung und hat einen Antrag bei der Stadt eingereicht. Sie hat die Brücke Anfang August vom Unternehmen Hülskens übergeben bekommen, nachdem die Firma auf dem Gelände Kies abgebaut und die Fläche um den neuen Prekkesee renaturiert hatte.