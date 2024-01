„Wir hoffen sehr auf Euer Verständnis“ Xantens Möhnen müssen erstmals Eintritt beim Möhneball bezahlen

In der Vergangenheit hatten die Möhnen, die die Obermöhne am Nachmittag beim Rathaussturm begleiteten, anschließend freien Eintritt beim Möhneball im Schützenhaus. In diesem Jahr werden sie wie alle anderen 13 Euro Eintritt zahlen müssen. „Wir hoffen sehr auf Euer Verständnis“, schrieb das XBK am Donnerstag auch auf Facebook. Treffpunkt am Donnerstag, 8. Februar, ist um 14 Uhr in Neumaiers Restaurant. Für 16.11 Uhr ist der Rathaussturm geplant.