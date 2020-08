Konzert : Mitreißende und poetische Lieder im Café Glüxpilz

Xanten Der Singer- und Songwriter Phil Vetter aus Wesel hat ein Konzert im Xantener Café Glüxpilz gegeben. Die Resonanz war gut. Die Besucher genossen das Konzert auch deshalb, weil sie lange keine Live-Musik mehr gehört haben.

Sich immer wieder neu erfinden und kreativ anders denken – das ist die künstlerische Idee des Liedermachers Phil Vetter (RP-Foto:Vastmans), der in Wesel auf einem Boot lebt. Seine Lieder sind mit vielen bildhaften Abstrahierungen gespickt, die die auf den ersten Blick versponnenen, aber doch tiefsinnigen Gedanken ausdrücken. Mit akustischer Gitarre und Liedern wie „Gedankenkarussell“ oder „Schöne Grüße aus dem Prekariat“ sorgte der 49-jährige Songwriter im Xantener Café Glüxpilz für poetische und mitreißende Momente. Die gut zwei Dutzend Gäste in und vor dem Café genossen die Musik „auf Abstand“. „An Konzerten war ja nicht viel. Man weiß das jetzt mehr zu schätzen“, sagten die Besucher Tom Költgen und Gabi Winkmann. Zusammensitzen, quatschen, Musik hören und einen Wein trinken – das ist Lebensqualität“, meinte die Xantenerin Maria Mosters. Die zwischendurch mit ihren Kindern tanzende „Glüxpilz“-Chefin Inga Jasper freute sich über die positive Resonanz. Zukünftig will sie einen solchen Musikabend jeden dritten Samstag im Monat anbieten.