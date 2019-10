Mitmachzirkus in Xanten : Kleine Artisten begeistern mit ihrem Können in der Casselly-Manege

Xanten Das Jugendrotkreuz hatte in der ersten Ferienwoche einen Kinderzirkus im Zelt von Jonny Caselly jr. am Südsee-Hafen organisiert. Die Aktion wurde zu einem Heidenspaß für alle.

In nur vier Tagen hatten der Zirkusdirektor und seine Ehefrau Jessica mit ihrem Team, dem auch Tochter Katy angehört, aus einer kunterbunt zusammengewürfelten Kindertruppe Gruppen von sehenswerten Artisten gemacht. 29 Kinder boten am Freitag am Plaza del Mar eine tolle Show, in der sie als Trampolinspringer, Bodenakrobaten, Zauberer, Fakire und Bauchtänzerinnen auftraten. Auch als Seiltänzerinnen, Hula Hoop-Damen, Disko-Clowns, Jongleure und Trapezkünstler kamen die Kinder kunstvoll geschminkt und in liebevoll angefertigten Kostümen in die Zirkusarena, das natürlich zum Klang gut ausgewählter Musiktitel.