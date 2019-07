Römischer Handwerkermarkt : Mit viel Geschick und Muskelkraft

Beim Handwerkermarkt im Archäologischen Park Xanten machten am Wochenende mehr als 200 Handwerker aus mehreren Nationen mit.

Zum dritten Mal fand im Archäologischen Park in Xanten ein Römisches Handwerkerfest statt. Mehr als 200 Handwerker, darunter auch Frauen, gewährten den Besuchern dabei interessante Einblicke in ihre Fertigkeiten und präsentierten ihr Handwerk, wie es vor 2000 Jahren ausgeübt wurde. Damals waren Geschick und Muskelkraft gefragt, denn elektrische Antriebe oder andere Motoren existierten noch nicht.

An vielen der 40 Stände waren die Besucher zum Mitmachen eingeladen, was hauptsächlich bei den Kindern gut ankam. So hatten sich Lukas (6) und Jonas (3) erst im Amphitheater als kleine Gladiatoren versucht, dann an einem Stand eine Sonnenuhr gebastelt, die sie stolz präsentierten, bevor sie am Bäckerstand das Getreide mahlen konnten. Das natürlich per Hand mit zwei aufeinander liegenden Mühlsteinen.