Freiluft-Gottesdienst in Birten : Mit frisch gesegneten Fahrzeugen in Richtung Urlaub

Bereits am frühen Samstagnachmittag herrschte auf dem Schulhof und im Gebäude der ehemaligen Grundschule Birten reger Betrieb. Der Gemeindeausschuss hatte zu einem Open-Air-Gottesdienst samt eines gemeinsamen Kaffeetrinkens und der Segnung von Fahrzeugen geladen. „Wir haben in Absprache mit den Birtener Vereinen die Entscheidung getroffen, dass wir in dem Jahr, in dem wir kein Pfarrfest feiern, eine andere an der Kirche orientierte Veranstaltung anbieten“, erklärte Sylvia Theismann vom Gemeindeausschuss.

Unterstützt wurde sie bei ihrer Arbeit von Anja Killemann, Eva Lorenz, Ursula Remy und Gertrud Schmithausen. Als Seelsorger hat Kaplan Christoph Potowski das Sagen in diesem engagierten Team. Während die Erwachsenen es sich in dem in ein Café umgestalteten Klassenraum gut gehen ließen, nahmen die stellvertretende Leiterin des St.-Elisabeth-Kindergartens Marion Schmithuisen und ihre Mitarbeiterin Tina Albert so manches Kind unter ihre fürsorglichen „Fittiche“. Bei ihnen konnten die Kinder, Karten malerisch gestalten, um sie später aus dem Urlaub zu verschicken. „Wir waren uns schnell einig, dass das Malen von Urlaubskarten gut in den Rahmen des Gottesdienstes passt, an dessen Schluss alle Fahrzeuge rechtzeitig zu den Fahrten in die Ferien gesegnet werden“, erklärte Schmithuisen. „Mein Töchterchen Greta wird, da wir als Familie immer wieder nach Österreich reisen, gewiss schöne hohe Berge malen“, ergänzte Albert.