Schulen, Hallenbad, Turnhallen : So will die Stadt Xanten ihren Energieverbrauch senken

So will die Stadt Xanten ihren Energieverbrauch senken

Xanten Wegen der Energiekrise senkt die Stadt ihren Verbrauch an Strom und Gas. Der Stadtrat hat dafür Einsparungen beschlossen. Was für Hallenbad, Schulen, Turnhallen und die Weihnachtsbeleuchtung vereinbart wurde – eine Übersicht.

Die Politik in Xanten hat auf Vorschlag der Verwaltung in der Stadtratssitzung am 27. September 2022 zahlreiche Maßnahmen beschlossen, um den Energieverbrauch der Stadt zu reduzieren. Bei den meisten Entscheidungen herrschte Einigkeit im Stadtrat. Die Regelungen gelten für die Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. April (Heizperiode). Sie betreffen unter anderem Schulen, Sporthallen, Feuerwehrgerätehäuser, das Hallenbad und weitere öffentliche Gebäude. Eine Übersicht der beschlossenen Maßnahmen finden Sie hier .

In den Unterlagen für die politischen Beratungen hatte die Verwaltung zur Energiekrise geschrieben, „dass die Lage ernst ist und ein dringender Handlungsbedarf besteht“. Eine Gasmangellage sei bereits im Winter 2022/2023 nicht unwahrscheinlich. „Daher ist das vorgesehene Einsparziel von 20 Prozent in der Wärmeversorgung wichtig.“

Im August hatte die Stadt schon Kostenpflichtiger Inhalt erklärt, dass der überwiegende Teil der städtischen Gebäude entweder unmittelbar mit Erdgas beheizt werde oder mittelbar über das Fernwärmenetz – denn dessen Wärme werde aus Biomethan und Erdgas gewonnen. Daraus folgt, wie die Verwaltung schrieb: „Das Erdgas-Einsparpotenzial in Xanten liegt zu nahezu 100 Prozent in dem verringerten Verbrauch von Heizenergie in städtischen Gebäuden – und somit folglich in einer Verringerung von Heiztemperaturen.“ Ein weiteres Einsparpotenzial ergebe sich daraus, allgemein weniger Strom zu verbrauchen