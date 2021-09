Barrierefreiheit in der Gastronomie : Mit dem Treppen-Lift in die Xantener Stuben

Xanten Gastronom Holger Schneidereit hat in mehr Barrierefreiheit investiert. Gäste mit Gehbehinderung müssen sich die Eingangsstufen nicht mehr hochquälen. Sie drücken nun einen Knopf und lassen sich bequem emporfahren.

Das Angebot der Xantener Stuben hat Ursula Schülke schon immer überzeugt. Die 77-Jährige gehört zu den Stammgästen des Restaurants, weil ihr dort, wie sie sagt, das Essen so gut schmecke, das Personal so nett sei und das Ambiente stimme. „Man fühlt sich hier zuhause“, betont sie. Nur mit einem hatte die Xantenerin Probleme: Um ihr Lieblingslokal besuchen zu können, musste sie vorab die vier Eingangsstufen überwinden. Eine große Hürde für die Seniorin mit Gehbehinderung. Wenige Meter schafft Ursula Schülke aus eigener Kraft, für weitere Wege oder gar Treppen benötigt sie jedoch Hilfe. „Der Aufstieg lief immer nach dem Prinzip ab: einer zieht, einer schiebt“, sagt die Stammkundin schmunzelnd. „Eine hilfreiche Hand hat man hier immer gefunden.“ Gastronom Holger Schneidereit wollte es dabei aber nicht belassen. Er investierte in einen Treppen-Lift, um mehr Barrierefreiheit in seinem Restaurant zu schaffen. Der Einbau kostete ihn 2700 Euro.