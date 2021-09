Katharina Ludwig aus will Miss Germany werden : „Natürlichkeit gehört zu meiner Mission“

Katharina Ludwig hat es in die Top 160 geschafft. Foto: Ludwig

Xanten Die 36-jährige Xantenerin will bei der Miss-Germany-Wahl in die dritte Runde einziehen. In Hamburg nahm sie deshalb mit anderen 159 Frauen an einem Fotoshooting teil. Aber nur 80 Bewerberinnen können weiterkommen. Die Entscheidung fällt über eine Online-Abstimmung.

Katharina Ludwig aus Xanten hatte kürzlich einen Termin in Hamburg. Die 36-jährige Blondine und 159 weitere Frauen aus Deutschland waren verteilt auf vier Tage in die Hansestadt eingeladen worden. Ludwig und die anderen stehen in der zweiten Runde der diesjährigen Miss-Germany-Wahl. Bei einer so genannten Live Experience ging’s darum, in einem Studio Fotos und Videos für das anstehende Online-Voting zu erstellen. 80 Frauen erreichen über diesen Weg die nächste Runde.

Frau Ludwig, gab’s keinen Zickenkrieg in Hamburg, weil eben alle weiterkommen wollen?

Katharina Ludwig Nein, überhaupt nicht. Die Atmosphäre war wirklich toll, so, als wenn man sich mit Freunden trifft. Ich habe keine Lästereien mitbekommen. Mit zwei Konkurrentinnen stehe ich sogar weiter im Kontakt.

Wie ist denn das Treffen genau abgelaufen?

Ludwig Die Live-Experience-Tage gingen über vier Tage mit jeweils 40 Frauen. Mein Tag, der ziemlich durchgeplant war, begann um 10 Uhr und endete um 18 Uhr. Es gab auch freie Zeiten, in denen man die anderen Frauen in persönlichen Gesprächen kennenlernen und in denen man Reels für Instagram beziehungsweise Videos drehen konnte. Auch die Miss-Germany-Crew erstellte den ganzen Tag über Videos und Fotos, die uns später zugestellt werden. Bei mir war der Tag so eingeteilt, dass ich mir zunächst ein Outfit von der Firma C&A selbst zusammenstellen durfte. Dann hatte ich etwas Zeit bis zum Termin für Haare und Make-up. Ich hatte hierzu meine eigene vegane Naturkosmetik mitgebracht.

Da hatte der Veranstalter nichts dagegen?

Ludwig Ich hatte das im Vorhinein schon mit dem Miss-Germany-Team abgesprochen. Ich wurde nur sehr dezent geschminkt. Meine Haare wurden gar nicht gestylt, sondern so gelassen. Ich wurde in keine Rolle hineingedrängt. Man wollte meine Natürlichkeit, die ja auch zu meiner Mission gehört, in den Vordergrund stellen. Dann hatte ich wieder etwas Leerlauf. Dann begann das Kampagnenshooting für C&A. Ich war sehr nervös, da es mein erstes Shooting war, aber der Fotograf war sehr freundlich und hat mir schnell die Nervosität genommen. Er legte sehr viel Wert darauf, meine Natürlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Nach dem Kampagnenshooting war wieder etwas Zeit, um Gespräche zu führen und Fotos oder Videos zu erstellen. Kurz vor Ende hatte ich mit weiteren acht Frauen ein Interview im Livestream beim Video-Portal Twitch.

Und wie kann man nun für Sie stimmen?

Ludwig Auch das Voting ist in vier Gruppen aufgeteilt. Für mich kann auf der Internetseite www.missgermany.de ab Montag, 25. Oktober, ab 15 Uhr, bis Freitag, 5. November, gevotet werden. Dort kann jeder, ohne sich einen Account anzulegen, für mich voten. Das Prozedere an sich ist komplex. So können täglich bis zu fünf so genannte Empowerment-Punkte je Kandidatin vergeben werden. Daraus wird eine Durchschnittspunktzahl ermittelt. Die wiederum errechnet sich am Ende des Votings aus den gesamten erhaltenen Punkten geteilt durch die Anzahl der Votes. So sollen auch Frauen mit nur wenigen Followern in den sozialen Medien die gleiche Chance haben, Miss Germany zu werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Wähler jeden Tag voten und dabei immer fünf Empowerment-Punkte vergeben, damit man eine hohe Durchschnittspunktzahl erreicht.

(put)