Zwischen Xanten und Millingen : RB31 fällt an zwei Tagen aus – dafür fahren Busse

Xanten/Millingen Zwischen Xanten und Millingen fällt die Regionalbahn 31 am 16. und 17. Januar weitgehend aus. Stattdessen fahren Busse an diesen beiden Tagen. Die Abfahrtzeiten sollen sicherstellen, dass die Weiterfahrt mit dem Zug möglich ist.

Wegen Bauarbeiten fallen am 16. und 17. Januar fast alle Verbindungen der RB 31 zwischen Xanten und Millingen aus. Das teilte die Nordwestbahn mit. Das Unternehmen richtet an dem betroffenen Wochenende einen Schienenersatzverkehr ein. Die Busse fahren an den beiden Tagen in Xanten am Bahnhof zur Minute 40 los und somit 21 Minuten früher, als der Zug abfahren würde. Millingens Bahnhof wird zur Minute 04 erreicht, also zehn Minuten früher als sonst. Dort besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der RB 31 in Richtung Duisburg. In der umgekehrten Fahrtrichtung starten die Busse in Millingen zur Minute 57 und somit 16 Minuten später, als die Züge abfahren würden. Xanten wird zur Minute 21 erreicht und somit 26 Minuten später als sonst. Das gilt auch für die Fahrtrichtung Millingen-Xanten auch für eine Fahrt am Montag, 18. Januar. In umgekehrter Fahrtrichtung, also von Xanten nach Millingen, fahren die Züge dagegen am Montag, 18. Januar, wieder nach dem regulären Fahrplan.