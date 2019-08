Sängerin aus Xanten : „Musik war immer mein Halt im Leben“

Michele Nolde hat sich das Gitarre-Spielen selbst beigebracht. Inzwischen kann sie sich zum Gesang ihrer selbst komponierten Liedern begleiten. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Michele Nolde schreibt unter dem Künstlernamen Ley eigene Lieder, die von persönlichen Erlebnissen erzählen. Nun will die Sängerin mit einer Solokarriere durchstarten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heidrun Jasper

Am „Klang der Stille“ haben sich schon einige Sänger erfolgreich versucht. Passenger beispielsweise, Todd Hoffmann oder Nouela, die auf dem Youtube-Kanal ihre Interpretation des Simon-and-Garfunkel-Klassikers aus dem Jahr 1964 mit einem Video untermauert, das Menschen zeigt, die einsam sind, verzweifelt wirken, weinen. Eines der wohl eindringlichsten Cover und mit 544 Millionen Aufrufen einen absoluten Spitzenreiter kreierte die Metal-Band „Disturbed,“ die den „Sound of Silence“ singt wie niemand zuvor. Mit tiefer, kehliger Stimme. „This guy has the voice of both: An angel and a devil“ („Der Kerl hat die Stimme von beiden: einem Engel und dem Teufel“), bringt es ein User im Youtube-Kanal auf den Punkt.

Auch „Vetera Trajana“ hat den „Sound of Silence“ neu interpretiert. Ein dreiköpfiges Musikprojekt aus Xanten, das in seinem Studio am Küvenkamp Klassikern der Rock- und Popgeschichte mit einer Mischung aus Rock und elektronischen Elementen „einen melancholischen Charakter verleiht, ohne dass diese dabei an Wiedererkennungswert verlieren“. Die Musiker bedienen sich dafür auf dem regionalen Musiker-Markt, haben sich für den Simon-and-Garfunkel-Song beispielsweise Til Vromans (Gesang) und Kristina Goertz (Trompete) dazugeholt – und Michele Nolde, Künstlername Ley. Eine 35-Jährige mit unglaublicher Stimme. Vor elf Jahren zog sie mit ihrem damals sechsjährigen Sohn von Duisburg nach Xanten, kellnerte unter anderem in der damals noch existierenden Kneipe „Vips“. Seit zwei Monaten wohnt Ley auf dem Bringshof am Veener Weg, mit ihrem Lebensgefährten Sascha, acht Katzen und Hund Sid.

Info Die nächsten Auftritte stehen schon fest Auftritte Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte Michele Nolde alias Ley am 25. Mai bei der Kurpark-Eröffnung. Am 24. August singt sie gegen 20 Uhr beim Kunstfestival „Klein MontMartre“ in Xanten vor dem Restaurant „Asisi“ an der Klever Straße, wird begleitet von „Tobi von T“, Gitarrist bei „Vetera Trajana“. Beim „Tag der offenen Tür“ der Xantener Tafel am 7. September ist sie um 15 Uhr zu hören. Band Ley sucht noch eine Band, mit der sie Musik machen und auftreten kann. „Auf gar keinen Fall Schlager, durchaus aber auch Heavy Metal“, sagt sie. Digital ist sie noch in den Kinderschuhen, will dies aber bald ändern. Erreichbar ist sie per E-Mail: epicleylany@gmx.de

„Musik war immer mein Halt in meinem Leben“, sagt die gelernte Restaurantfachfrau, die auch in dem von Irena Möbus gegründeten Chor „Xantiamo“ singt und vor eineinhalb Jahren angefangen hat, sich selber das Gitarre-Spielen beizubringen. Mittlerweile beherrscht sie die sechs Saiten gut genug, um sich selber bei ihren Songs zu begleiten, die sie schreibt und komponiert. „Meistens mach’ ich Pop, mit ein bisschen Rap drin.“ Deutsche Texte, ähnlich wie die Bands „Rosenstolz“ oder „Silbermond“. Fünf eigene Stücke hat sie schon im Studio von „Vetera Trajana“ aufgenommen; der Kontakt kam über ihren Lebensgefährten zustande, der mit Christoph Theißen befreundet ist, Schlagzeuger bei den „Veteranen“.

Michele Nolde ist in Duisburg bei den Großeltern aufgewachsen, singt, seit sie zwei Jahre alt war. Die Kassette, die der Opa aufnahm, als sie „Alle meine Entchen“ sang, die hat sie immer noch. Ihr erstes Lied hat Ley vor dreieinhalb Jahren geschrieben, am Sterbebett der Großmutter. „Warten auf den Tod“ heißt es, und wenn sie es singt, steigen (nicht nur) ihr die Tränen in die Augen. In ihren Texten spiegeln sich ihre eigene Geschichte und ihre Wünsche. „Luan heißt Löwe“ ist beispielsweise das Lied, das sie für ihren Sohn geschrieben hat, der bei ihrer Mutter in Duisburg lebt und in zwei Jahren Abitur macht. „Du bist als Sohn, ich als Mama geboren. Ich hab’ dir ewige Treue und Liebe geschworen“, singt Ley.