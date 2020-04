Gastronom Neumaier zur Corona-Krise : „Unsicherheit ist das größte Problem“

Xanten Die Politik hat für den Einzelhandel eine Lockerung der Corona-Regeln beschlossen, aber nicht für Hotels und Restaurants. Der Xantener Gastronom Michael Neumaier reagiert enttäuscht.

Am Mittwoch hatten Bund und Länder das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Für den Einzelhandel gab es Lockerungen, für die Gastronomie nicht. Neumaier vermisst eine Perspektive. Wann dürften Restaurants wieder öffnen? Wann dürften Feiern wieder stattfinden? Die Corona-Schutzverordnung gelte zunächst bis zum 3. Mai. Aber was komme dann? Bis Ende August seien Großveranstaltungen untersagt. Aber was gelte als Großveranstaltung? Auch eine Hochzeit mit 70 Gästen? Auf diese Fragen gebe es noch keine Antwort von der Politik. „Diese Unsicherheit ist das größte Problem.“ Von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten habe er sich mehr erhofft. „Ich hätte mir mehr Mut gewünscht.“ So schwer es auch sei, in der aktuellen Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen, und so richtig es auch sei, die Gesundheit zu schützen. Aber die Gastronomie müsse wissen, wie es weitergeht. „Wir hängen in der Luft.“