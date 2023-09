Weihnachtswurst aus Xanten So schmeckt Bratwurst mit Spekulatius und Backpflaumen

Maurice Bünker ist Metzger im Rewe-Markt in Xanten und Hobby-Koch. Er mag es, auch mal etwas Neues auszuprobieren, herzhafte mit süßen Zutaten mischt er zum Beispiel gern. Das Ergebnis liegt in dieser Woche in der Auslage der Fleischtheke des Rewe-Marktes an der Hagdornstraße: die Weihnachtswurst. Maurice Bünker stellt sie vor Ort selbst her, das Rezept stammt von ihm. Er mischt dafür Schweinefleisch mit Backpflaumen und Spekulatius.