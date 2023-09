Ehrenamtlicher Einsatz Messdiener und Pfadfinderinnen erneuern Geschichtsbalken

Der Balken zur Xantener Stadt- und Kirchengeschichte, der am Kapitel in Xanten hängt, ist erneuert worden. Die Leitungen der Messdiener St. Viktor und der St.-Georg-Pfadfinderinnen haben nach den alten Motiven neue Abbildungen hergestellt, lackiert und am vergangenen Montag angebracht. Vertreter der Propsteigemeinde dankten ihnen dafür.