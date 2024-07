Nur die Werkstatt bleibt Warum Mercedes Herbrand den Autoverkauf in Xanten ganz aufgibt

Das Unternehmen Mercedes Herbrand hat bekannt gegeben, dass es an seinem Standort an der Sonsbecker Straße im Xantener Gewerbegebiet Veränderungen vornehmen will. So werde der Fahrzeugverkauf komplett zum Standort Kevelaer wechseln, während der Werkstattservice noch vor Ort in der Domstadt bleiben werde.