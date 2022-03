Finanzen der Stadt Xanten : Mehrheit für den Haushalt zeichnet sich ab

Die ehemalige Bürgermeisterei Wardt ist ein historisches Gebäude in der Innenstadt, das der Stadt gehört. Es soll an die Sozialstiftung verkauft werden. RP-Archivfoto: oo Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten In den Beratungen über Xantens Finanzen haben CDU, SPD und FBI offenbar ein Ergebnis erreicht. Damit dürfte eine deutliche Mehrheit im Stadtrat dem Haushaltsentwurf der Verwaltung zustimmen.

Vor der entscheidenden Abstimmung über den Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2022 haben die Fraktionen von CDU, SPD und der Freien Bürgerinitiative (FBI) offenbar eine Einigung erreicht. Darauf lassen die Unterlagen für die Ratssitzung am Dienstag, 22. März, 17 Uhr, in der Mensa des Stiftsgymnasiums schließen. In einer aktualisierten Vorlage finden sich Vorschläge, die von den drei Fraktionen in den vergangenen Beratungen vorgelegt worden waren. Deshalb ist mit einer deutlichen Mehrheit für den Haushaltsentwurf der Verwaltung zu rechnen. CDU, SPD und FBI stellen zusammen 27 der 40 Stadtverordneten.