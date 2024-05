Zeugen gesucht Drei Brände in einer Nacht in Xanten – Polizei ermittelt

(wer) Nach drei Bränden in einer Nacht an verschiedenen Stellen in der Xantener Innenstadt ermittelt die Polizei. Wie sie am Dienstag mitteilte, war die erste Meldung gegen 23.30 Uhr am Montagabend eingegangen. Ein Zeuge habe einen brennenden Müllcontainer an der Bahnhofstraße beobachtet, berichtete die Polizei. Gegen 2.30 Uhr am Dienstagmorgen hätten Anwohner eine brennende Holzhütte auf einem Privatgrundstück an der Guntherstraße am Kurpark gemeldet. Und gegen 2.40 Uhr hätten Polizisten eine weitere brennende Mülltonne an der Straße Westwall festgestellt. Die Brandursache in den drei Fällen werde noch ermittelt, erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage. So wurde zum Beispiel die Brandstelle auf dem Grundstück an der Guntherstraße und die direkte Umgebung abgesperrt.