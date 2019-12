Fördermittel von NRW : Mehr Geld für den Erhalt des Xantener Doms

Xanten Der Xantener Dom kann auf mehr Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen hoffen. Darauf weist der Landtagsabgeordnete René Schneider (SPD) hin. In einem gemeinsamen Antrag aller demokratischen Fraktionen sei der Haushaltsansatz 2020 für Denkmalschutz am Xantener Dom um 18.000 Euro auf künftig 58.000 Euro erhöht worden, berichtete Schneider nach der Entscheidung im Hauptausschuss des Landtags.

„Die Erhöhung des Ansatzes dient dem Erhalt des kirchlichen Denkmalerbes des Landes“, heißt es in dem Antrag. In der kommenden Woche werde der Landeshaushalt 2020 dann endgültig verabschiedet, sagte Schneider. „Weil ich die Arbeit der Dombauhütte sehr gut kenne und schätzen gelernt habe, weiß ich genau, wie gut dieses Geld angelegt ist.“ Auch die Fördermittel für den Dom sowie die Synagoge Roonstraße in Köln sowie für den Aachener Dom sollen erhöht werden.