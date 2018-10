Xanten: Mehr als 3000 Schützen feiern Oktoberfest

Xanten Mehr als 3000 Schützen aus 96 Bruderschaften und Vereinen sorgten für prachtvolles Treiben beim Oktoberfest. Höhepunkt des Umzugs war wieder das Kaltblüter-Gespann mit Bierwagen. Ehrgeiz beim Ringen um die Königswürde.

Als sich pünktlich um 12 Uhr der Festumzug vom Wardter Hafen aus auf den Weg zum Festzelt machte, strahlte die Oktobersonne mit 3000 Teilnehmern aus 96 Bruderschaften und Vereinen sowie deren Musikabteilungen beim längsten Schützenumzug am Niederrhein um die Wette. Für den entsprechenden Rahmen sorgten die vielen Besucher an der Wegstrecke und auf der Wies’n. Mit dabei war auch der Trachtenverein Humbach aus Oberbayern in Dirndln und Krachledernen. Optischer Höhepunkt des Umzuges war wieder das Löwenbräu-Gespann aus München mit seinen vier eindrucksvoll geschmückten Kaltblütern.