Person wird ins Krankenhaus gebracht Medizinischer Notfall – Schiff hält in Xanten

Die Feuerwehr Xanten ist am vergangenen Donnerstagabend um 23.39 Uhr zum Schiffsanleger an der Geldener Straße in Xanten gerufen worden. Wie die Einsatzkräfte danach mitteilten, musste eine Person wegen eines medizinischen Notfalls von Bord eines Schiffes in den Rettungswagen und anschließend ins Krankenhaus transportiert werden. Dazu hatte das Passagierschiff außerplanmäßig in Xanten angelegt, wie die Feuerwehr erklärte. Sie leuchtete die Einsatzstelle aus und unterstützte den Transport mit einer Schleifkorbtrage, einer speziellen Patiententrage. Im Einsatz waren die Einheit Lüttingen zusammen mit der Drehleiter aus Xanten-Mitte. Sie waren etwa eine Stunde lang gefordert.