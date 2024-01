30 Jahre Max-Theater in Xanten Guter Humor altert nicht

Ein Seniorenheim, das „Residenz Schloss & Riegel“ heißt? Schon ungewöhnlich, aber möglich. Eine Residenz allerdings, in der Häftlinge leben und Justizvollzugsbeamte nicht als solche erkennbar sind, das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern unvorstellbar, kann also nur der künstlerischen Freiheit eines Menschen entspringen, der oder die Theaterstücke schreibt. So wie Winnie Abel. Aufgewachsen in Südhessen, wo sie jahrelang in einer Theatergruppe mitgespielt hat. Sie packte eigenen Angaben zufolge „irgendwann die Lust, selbst Stücke zu schreiben“. Komödien, die schnell von zahlreichen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt wurden und dafür sorgen sollen, „dass Menschen lachen“. Dass das der Journalistin, die als Redakteurin fürs ZDF arbeitet, auch mit der „Residenz Schloss & Riegel“ gelungen ist, will die Theatergruppe Max beweisen: Das Marienbaumer Amateurtheater hat sich entschieden, diese Komödie von Winnie Abel im 30. Jahr seines Bestehens auf die Bühnenbretter im Wallfahrtsheim an der Klosterstraße zu bringen. Premiere ist am Freitag, 8. Februar, um 19.30 Uhr.