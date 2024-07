Leitungswechsel im Rotary-Club Martin Neese ist neuer Präsident der Xantener Rotarier

Das rotarische Jahr 2023/24 ist zum 29. Juni zu Ende gegangen, damit endete auch die Amtszeit des scheidenden Präsidenten Gerhard Pariser. Im Rahmen der jährlichen Ämterübergabe ging der Staffelstab für die Amtszeit 2024/2025 an Martin Neese über. Dieser bedankte sich bei seinem Vorgänger für dessen großes Engagement. Das Clubleben der Rotarier war neben Vorträgen aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft geprägt von vielen Aktivitäten und Präsenz in der Xantener Innenstadt: auf dem Herbstmarkt, dem Ostermarkt, der Mittsommernacht sowie bei der auch in diesem Jahr wieder überaus erfolgreich verlaufenen Glücksei-Aktion. Mithilfe dieser Aktivitäten wurden nicht nur soziale Projekte in Xanten, sondern darüber hinaus auch ein Krankenhaus mit Kinderstation in Benin sowie ein Schul- und Bildungsprojekt in Guinea unterstützt. Weiterer Schwerpunkt des Rotary-Club Xanten bildet nach wie vor der internationale Jugendaustausch. Nach einem Jahr Pause wurde eine interessierte Schülerin gefunden, die nach Brasilien aufbricht. Der Rotary Club Xanten wird voraussichtlich eine Austauschschülerin aus Argentinien begrüßen dürfen. Diesen bereichernden gesellschaftlichen und kulturellen Austausch mittels Rotary International nutzen in Deutschland jedes Jahr rund 700 junge Erwachsene.