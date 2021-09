Flower-Power-Abend am 1. Oktober : Xantens Marktplatz wird zum Auto-Salon

Xanten Xantens Händler und Gastronomen laden Anfang Oktober zum nächsten Flower-Power-Abend ein: Dieses Mal geht es um Autos. Händler präsentieren die neuen Modelle, und die Geschäfte bleiben länger geöffnet.

In Xanten wird es in diesem Jahr einen weiteren langen Einkaufsabend geben: Am ersten Freitag im Oktober, also am 1. Oktober, werden die Geschäfte in der Innenstadt erst um 21 Uhr schließen, wie die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) ankündigte. Außerdem werden Musikbands in der Fußgängerzone spielen, und der Marktplatz wird sich in einen Auto-Salon unter freiem Himmel verwandeln: Dafür präsentieren mehrere Händler dort die neuen Fahrzeugmodelle. Der ganze Abend läuft deshalb unter dem Motto „Flower Power meets new cars“.