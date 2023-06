Markisenstreit in Xanten Regeln für die Terrassenüberdachungen in der Außengastronomie werden überprüft

Die Xantener Politik hat sich mit dem Markisenstreit am Markt befasst. In einer Sondersitzung debattierte der Stadtrat am Mittwochabend knapp drei Stunden darüber. Die Verwaltung erklärte ihr Handeln, die Stadtverordneten hinterfragten das Vorgehen und rangen mit ihr um einen Kompromiss. Am Ende erteilte eine Mehrheit der Verwaltung einen Auftrag: Sie soll unter anderem mit Gastronomen, Denkmalschützern und weiteren Fachleuten überlegen, „welche Ausführungsarten von Überdachungen für die Außengastronomie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zukünftig realisierbar sein sollen“. Dafür soll sie bis Ende des Jahres Vorschläge machen, über die der Stadtrat dann abstimmen wird.