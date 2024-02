Markisenstreit in Xanten Feste Terrassenüberdachungen auf Pfosten sollen verboten bleiben

Die Politik in Xanten stimmt über eine Änderung der Gestaltungsrichtlinien für die Innenstadt ab. Dabei geht es um Regeln für sogenannte Sondernutzungen im öffentlichen Raum wie die Außengastronomie und die Warenauslagen vor Handelsgeschäften. Eine Arbeitsgruppe hat in den vergangenen Monaten einen Entwurf für die Gestaltungsrichtlinien erarbeitet. Damit hat sich bereits der Bezirksausschuss in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag befasst. Am Dienstag, 5. März, berät der Planungsausschuss darüber, die Entscheidung trifft schließlich der Stadtrat am Donnerstag, 14. März.