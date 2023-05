Gastronomie in Xanten Wegen Markisen-Streit – Stadtrat trifft sich zu Sondersitzung

Bisher sind „freistehende Markisen auf Pfosten oder ähnlichem unzulässig“, wie es in den Gestaltungsrichtlinien für die Innenstadt heißt. Zwei Gastronomen, die ihre Terrassen trotzdem überdachten, mussten die Markisen und Pergolas wieder abbauen lassen. Das ist in der Bevölkerung auf großes Unverständnis gestoßen. Die CDU und die Jusos reichten daraufhin Anträge ein, damit die Verwaltung eine Änderung der Regeln prüft. Darüber hätte der Stadtrat aber erst in seiner nächsten regulären Sitzung am 20. Juni berate. Stadtverordnete der SPD, der Freien Bürgerinitiative (FBI) und der Linken stellten deshalb zusammen den Antrag, dass die Politik und die Verwaltung über die Anträge schon vorher in einer Sondersitzung zusammen beraten, da die Beschlüsse sonst für die Sommersaison der Gastronomie „zu spät kommen würden“.